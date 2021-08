Les cinémas Pathé de Tunisie rouvrent leurs portes dès le 19 août, les films à l’affiche

Cinéma Pathé Tunis City annonce qu’il ouvrira ses portes de 10h à 23h30 tous les jours à partir du 19 août 2021 au regard de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie ainsi que l’allégement du couvre feu.

Le complexe de divertissement réserve aux cinéphiles des films récents internationaux. Le Box Office ciné de cette semaine comprend les long-métrages suivants:

Au programme cette semaine au Cinéma Pathé Tunis et Pathé Mall of Sousse :

– Fast & Furious 9

– American Nightmare 5 : Sans Limites

– BABY BOSS 2 : Une affaire de famille

– SPIRIT : L’indomptable / Spirit Untamed

– Space Jam: Nouvelle ère

– La Chapelle du diable /The Unholy

– The Croods 2

Les billets de Pathé Tunisie sont disponibles sur place ou vendus en ligne sur le site pathe.tn .

Tekiano