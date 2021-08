Reprise de la prière du vendredi et réouverture des marchés hebdomadaires au niveau du Grand Tunis

Les gouverneurs du Grand- Tunis ont décidé la reprise des activités des marchés hebdomadaires à partir du jeudi 19 août 2021, appelant les municipalités concernées à veiller au respect du protocoles sanitaire.

Ils ont également décidé la reprise de la prière du vendredi, à compter du 20 août 2021 en respectant les protocoles sanitaires liés aux lieux de culte, indique un communiqué signé par les gouverneurs de Tunis, l’Ariana, Ben Arous et la Mannouba.

Les quatre gouverneurs ont approuvé les décisions du président de la République dont l’allégement des horaires du couvre-feu de minuit à 05h du matin à partir du 19 août 2021.

Dans un communiqué publié mercredi, la présidence de la République a souligné que le changement des horaires du couvre-feu sera accompagné par les mesures suivantes:

– Interdiction des manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces fermés,

– Les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19 sont autorisées à participer aux rassemblements familiaux, publics et privés dans les espaces ouverts en respectant les consignes sanitaires en vigueur,

– Les cafés et les restaurants, toutes catégories confondues, doivent lever les chaises et cesser de servir sur place à 22h00,

– Tous les arrivants en Tunisie par voie aérienne, maritime ou terrestre doivent présenter à l’enregistrement un test PCR négatif ne dépassant pas les trois jours, et se soumettre à un confinement obligatoire de 10 jours. Les personnes entièrement vaccinées seront exemptées de ces mesures en présentant le certificat de vaccination,

Les autorités compétentes sont appelées à renforcer l’application et le contrôle du protocole sanitaire et des mesures préventives individuelles et collectives dans tous les secteurs et l’ensemble des espaces publics et privés, les grandes surfaces et les transports publics.