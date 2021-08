Huawei annonce la création d’un centre de recherches et d’innovation en Tunisie

Le président de Huawei pour la région Afrique du Nord, Terry He, a annoncé, jeudi, la création d’un centre de recherches, de développement et d’innovation en Tunisie qui, selon lui, réunit tous les critères pour devenir un pôle technologique en Afrique.

Reçu, jeudi à Carthage par le président de la République, Kais Saied, Terry He a souligné que son entreprise est engagée à continuer de soutenir la Tunisie, en contribuant, notamment, à l’exécution du projet de la ville sanitaire de Kairouan, la création de postes d’emploi et à la formation des compétences.

La multinationale chinoise, a-t-il dit, est disposée aussi à élargir les partenariats avec les universités et les établissements éducatifs et à les équiper en salles informatiques.

De son côté, le président de la République, Kais Saied a salué les opportunités de partenariat entre la Tunisie et la Chine, soulignant son attachement à renforcer ce partenariat, notamment, dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, du transport et de la santé.