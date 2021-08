Match Brest vs PSG : Où regarder la rencontre de ligue 1 française du 20 août

PSG affronte Brest vendredi 20 août 2021 dans cadre de la 3e journée de la Ligue 1 française. Le match Brest vs PSG sera joué à partir de 21h00 (20h HT) au stade Francis le Blé.

Le prix des billets pour la rencontre Brest vs PSG ont augmenté vue que des stars sont attendus sur le terrain de la Bretagne. Neymar et Lionel Messi ne devraient pas être du voyage mais les fans pourraient voir jouer Marquinhos, Angel Di Maria, Marco Verratti ou même Gianluigi Donnarumma.

Le match Brest vs PSG sera diffusé en direct live sur Amazon Prime Vidéo via la chaîne créée spécialement pour le championnat français : le Pass Ligue 1 mais aussi beinsports ar 2, Prime Vidéo et Sky Sport Football.