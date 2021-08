Timbre-poste en hommage au footballeur tunisien “Hamadi Agrebi”

La Poste Tunisienne émettra, le 21 août 2021, un timbre-poste dédié à la légende du football tunisien et le magicien des générations, “Hamadi Agrebi”.

L’émission de ce timbre vise à rendre hommage aux sportifs et athlètes qui ont contribué à travers les diverses disciplines à honorer le sport tunisien, à faire connaître la Tunisie et à hisser haut le drapeau national lors des événements sportifs nationaux et internationaux, selon un communiqué publié, vendredi, par la Poste.

Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du samedi 21 août 2021.