Tunisie- Météo: Des pluies attendues sur le nord et le centre du pays

La situation météorologique sera marquée, vendredi, 20 août, par des pluies faibles et locales le matin dans les régions de l’extrême Nord .Ces pluies seront accompagnées de cellules orageuses l’après-midi dans le nord et le centre.

Elle seront intenses avec chute de grêle dans certains endroits, selon l’Institut national de météorologie (INM). Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré de 15 à 20 km/h, se renforçant relativement en fin de journée au sud où il sera accompagné localement de tourbillons de sable.

Sa vitesse dépasse localement 70 km/h lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera agitée à peu agitée dans le golfe de Gabès. Les températures seront stables et les maximales varient entre 30 et 36 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 37 et 43 degrés ailleurs t atteindront 44 degrés dans l’extrême sud avec des coups de sirocco.