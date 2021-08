Le film tunisien “Une histoire d’amour et de désir” concourt au festival du Film Francophone d’Angoulême

Le film tunisien “Une histoire d’amour et de désir” réalisé par la Tunisienne Leyla Bouzid est dans la Compétition de la 14e édition du Festival du Film Francophone d’Angoulême (France) qui se déroule du 24 au 29 août 2021.

Le film de Bouzid figure parmi une sélection de 10 oeuvres dans la Compétition officielle. Pour cette edition 2021, le festival du film francophone d’Angoulême mettra à l’honneur le cinéma Algérien et présente des films de fiction et documentaires dans ses différentes sections.

“Une histoire d’amour et de désir” (103′) est une coproduction tuniso-française qui sortira en France le 1er septembre prochain.

L’avant-première de ce film était dans le cadre de la 60ème Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes (6- 17 juillet 2021). Il figurait hors compétition dans la section Séances spéciales à laquelle figure 6 films français en première mondiale.

Cette fiction, en français et en arabe, est le second long-métrage de la réalisatrice franco-tunisienne, après ” A Peine J’ouvre les Yeux ” (2015).

Synopsis du film Une histoire d’amour et de désir : Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.