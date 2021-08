Alyssa, Tunisian Film Festival, organisé par ATUGE UK les 25 et 26 septembre à Londres

Un événement culturel dédié au cinéma tunisien intitulé “Alyssa, Tunisian Film Festival” sera organisé par l’Association des Tunisiens des grandes écoles de la Grande-Bretagne (ATUGE UK) les 25 et 26 septembre 2021 à Londres avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Cette initiative de la diaspora tunisienne au Royaume-Unis met à l’honneur les protagonistes du cinéma tunisien qui ne cessent de faire parler d’eux dans le monde arabe et sur la scène internationale. La première édition ambitionne de promouvoir l’art tunisien et les nouvelles productions cinématographiques tunisiennes, en insistant sur le côté innovant des productions. L’accent sera notamment mis sur le cinéma d’auteur.

Le choix de la nomination du festival “Alyssa” n’est pas anodin mais vise aussi à faire connaitre le patrimoine tunisien à travers ses personnages historiques à l’instar de la fondatrice légendaire de Carthage; la Princesse Alyssa- Didon.

L’évènement prévoit de projeter 5 films tunisiens au cours d’un weekend dans une célèbre salle de cinéma à Londres. Des débats suivront les projections. Pour plus d’informations sur ce festival londonien dédié au cinéma tunisien, consultez la page Facebook Alyssa: Tunisian Film Festival in London By ATUGE UK

S.B.