AMLD Africa: Le machine learning appliqué au développement de l’Afrique à l’EPFL

Un groupe d’anciens étudiants et d’étudiants de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne dont des étudiants tunisiens organisent un événement autour du Machine Learning et les cas concrets d’applications sur l’Afrique.

Pour sa 5e année, les Applied Machine Learning Days, de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, la plus grande conférence européenne dédiée au Machine Learning et à l’Intelligence Artificielle, annonce sa première édition africaine : AMLD Africa du 2 au 4 septembre 2021.

Cette conférence, AMLD Africa, en ligne et gratuite de l’EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne sera l’occasion de discuter sur « l’application du machine learning et de l’intelligence artificielle dans l’innovation et le développement durable des pays africains ». Ouverte à tous, elle vise autant le monde académique que le secteur privé et publique.

L’Intelligence Artificielle étant un processus d’imitation de l’intelligence humaine, le but de l’événement est de vulgariser son concept en mettant en avant des projets concrets pour y arriver. Ainsi des entrepreneurs et des universitaires nous parleront des cas d’application du Machine Learning, sous-domaine de l’Intelligence Artificielle, qui donne aux ordinateurs la capacité d’apprendre à partir de données.

La cinquième édition ‘‘Applied Machine Learning Days’’ s’internationalise donc en se concentrant cette année sur l’Afrique et l’impact concret et positif de l’intelligence artificielle et le Machine Learning sur des secteurs clés comme l’Agriculture, la Santé, l’Environnement, le Social…

L’événement sera totalement virtuel, en anglais et gratuit. Plus de 30 talks seront retransmis en direct et plus de 10 workshops seront donnés virtuellement.

Parmi les intervenants tunisiens, on trouve Karim Beguir, Ceo de InstaDepp et Taoufik Jelassi ancien ministre et représentant à l’UNESCO, ainsi que plusieurs chercheurs et universitaires tunisiens.

AMLD Africa a pu s’appuyer sur des partenaires de renoms tel que Excellence in Africa de L’EPFL – EXAF – EPFL et Google.

La conférence aura lieu sur 3 jours, du 2 au 4 septembre 2021 avec des keynotes, talks et des workshops. L’inscription est gratuite à l’événement et nécessaire pour y participer. Les tickets sont disponibles via ce lien : amld-africa-2021

Tekiano avec communiqué

