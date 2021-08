LG réussit une première transmission 6G en extérieur

La course à la 6G a bel et bien commencé, alors que la connexion 5G peine encore à se développer dans de nombreux pays. Le sud-coréen LG vient de réussir une transmission de données 6G en s’appuyant sur la technologie térahertz (THz).

Pour y parvenir, l’entreprise sud-coréenne a mis les bouchées doubles en la matière. Elle a par exemple créé dès 2019 un centre de recherche dédié à la 6G, et a travaillé à Berlin en collaboration avec le Fraunhofer-Gesellschaft, un institut spécialisé dans la recherche en sciences appliquées et en pointe sur la technologie liée aux térahertz.

Les deux partenaires ont, pour l’occasion, développé un nouvel amplificateur de puissance qui leur a permis d’émettre des signaux stables dans le spectre 6G térahertz.

L’expérience se rapproche d’une utilisation en condition réelle puisqu’elle s’est déroulé en extérieur entre deux bâtiments, LG et son partenaire ne donnent pas beaucoup d’autres détails. Hormis la puissance de l’amplificateur, aucune information n’est apportée notamment sur le type de données (images, vidéo, taille…) qui ont été transmises à cette occasion.

Les résultats sont encourageants et LG ne boude pas son plaisir. « Le succès de ce test démontre que nous sommes de plus en plus proches d’une application fonctionnelle d’une radiocommunication en térahertz pour l’ère 6G à venir », s’est félicité le patron du groupe.

Communiqué