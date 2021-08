Tunisie – Météo : Températures maximales comprises entre 30 et 35°

Une stabilité attendue lundi, 23 août 2021, pour la plupart des indicateurs météorologiques, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 39 degrés à l’intérieur de la Tunisie.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur Est au centre et au sud d’une vitesse qui ne dépasse pas 25 km/h.

La mer sera peu agitée et Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.