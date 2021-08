Appel à participation: Développer la Route cinématographique pour Promouvoir le tourisme durable

GIZ Tunisie lance un appel aux opérateurs touristiques à Carthage, Kairouan, Monastir, Matmata, Médenine et Djerba et les invite à participer à des formations qui s’insèrent dans le cadre de l’amélioration des services à proximité des lieux de tournages de la « Route Cinématographique ».

Ces formations en techniques d’accueil et en marketing et commercialisation du produit touristique seront dispensées à 60 opérateurs touristiques à Carthage, Kairouan, Monastir, Matmata, Médenine et Djerba, dans le cadre du développement de la “Route cinématographique”, une composante du projet “Promotion du tourisme durable”.

Ils ciblent les opérateurs à proximité de Théâtre romain de Carthage, Ribat de Monastir, Medina de Kairouan, Hôtel de Sidi Driss de Matmata, ksar Medenine et mosquée Mghar et cantina de Djerba.

Autour de chaque site, 10 Opérateurs à savoir des responsables de cafés, des restaurants, des maisons d’hôtes, des hôtels et des agences de voyages installés à proximité des lieux de tournages seront sélectionnés pour bénéficier de ces formations.

La date limite pour intégrer l’appel à participation ” Route cinématographique : Appui technique en formations pour les services à proximité des lieux de tournage “, est fixée pour le 5 septembre.

Tous les détails concernant cette offre de formation du Giz Tunisie sont accessibles ici :

Pour postuler :

Remplissez le formulaire d’intention accessible au plus tard le 05/09/2021 à 16h à travers ce lien https://ee.humanitarianresponse.info/x/lZ8QBDkl

Tekiano