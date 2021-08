Jeux Paralympiques Tokyo 2021: Liste des 25 athlètes qui représentent la Tunisie

Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020+1 débutent ce mardi 24 août 2021 pour se poursuivre jusqu’au dimanche 5 septembre 2021. La Tunisie est présente dans cet événement handisport mondial pour la neuvième fois de son histoire avec 25 athlètes masculins et féminins engagés dans trois disciplines (athlétisme, tennis de table et triathlon).

Les représentants tunisiens sont déterminés à honorer le drapeau national, malgré les conditions qui ont précédé les Jeux en raison de la situation épidémiologique mondiale liée au Covid-19. C’est ce que a affirmé le président de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, Habib Samcha.

Le champion du monde Walid Katila (3 médailles en or et 1 médaille en argent en athlétisme sur chaise) et la championne du monde Raoua Tlili (4 médailles en or et 2 médailles en argent dans les compétitions de lancer du poids et de disque) semblent les mieux placés pour atteindre les objectifs du handisport tunisien.

Mohamed Farhat Chida (saut en longueur et 400m T38) et Sonia Mansour (400m T38) sont également capables d’exploits au vu de leur brillantes performances lors du dernier tournoi international Fazaa à Dubaï, au même titre que Nourhène Haj Salem (lancer du disque et lancer du poids F41) qui a créé la surprise lors de ce même tournoi.

Liste des athlètes qui représenteront la Tunisie aux Jeux Paralympiques de Tokyo :

– Tennis de table : Karim Gharsallah

– Triathlon : Fathi Al Zouinkhi

– Athlétisme : Walid Ketila (courses 100 et 800 mètres, chaises T-34)

– Raoua Tlili (lancer du poids et disque F-41)

– Mohamed Farhat Chida (saut en longueur, course T-38 400 mètres)

– Somaya Bousaid (400 – et course 1500 mètres T-13)

– Wajdi Boukhaili (marathon T12)

– Raja Jebali (F40 lancer du poids)

– Rooya Jebali (400 et 1500 mètres T12-)

– Yosra Ben Jemaa (lancer du javelot F34)

– Faouzi Rezig (lancer du javelot F34)

– Rima Abdelli (lancer du poids F40)

– Hatem Nasrallah (marathon T12)

– Achraf Lahouel (1500m T13)

– Sonia Mansour (400m T38)

– Ahmed Ben Mosleh (poids F37)

– Fadhila Naffati (F54 lancer du poids)

– Yassine Guennichi (poids F36)

– Fathia Amamiya (lancer du disque F41)

– Abdennasser Faydi (boccia et lancer du poids F32)

– Bochra Rezouga (lancer du disque F53)

– Samar Ben Koalab (lancer du disque et lancer du poids F41)

– Nourhan Belhaj Salem (lancer du disque et lancer du poids F40)

– Dhouha Chalhi (boccia et lancer du poidsF51)

– Sawssen Ben Mbarek (lancer du javelot et lancer du poids F34).

La Tunisie a marqué sa présence dans les 8 dernières éditions des Jeux Paralympiques : Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio De Janeiro 2016. Le meilleur bilan reste celui des Jeux de Pékin 2008 au cours desquels les 35 athlètes engagés ont réussi à remporter 21 médailles, dont 9 d’or et 9 d’argent et 3 bronzes.

Les athlètes tunisiens paralympiques ont réalisé une moisson de 92 médailles, dont 39 or, 33 argent et 20 bronze.

Tekiano avec TAP