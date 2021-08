Tunisie – journée de vaccination intensive anti-covid le 29 aout: tranche d’âge et vaccins administrées

Le ministère de la Santé annonce l’organisation d’une 3ème “Journée portes ouvertes de vaccination intensive contre la Covid-19” dimanche 29 août 2021 dans tous les gouvernorats Tunisiens.

Cette journée portes ouvertes cible les personnes âgées de 40 ans et plus (nées avant le 29 août 1981) et inscrits jusqu’au 26 août sur la plateforme Evax.tn.

Les jeunes âgés entre 15 et 17 ans (nés entre le 30 août 2004 et le 29 août 2006) sont concernés pour la première fois en Tunisie par cette action de vaccination intensive sous condition de présenter un accord parental.

Ces dernier doivent se rendre sur la plateforme Evax.tn et s’inscrire en indiquant le numéro de téléphone d’un des parents précise le ministère de la santé dans un communiqué. Les parents doivent par la suite consulter leurs comptes sur la plateforme et cocher la case indiquant qu’ils sont d’accord pour la vaccination. Les parents recevront par la suite un SMS de confirmation.

Ahlem Gzara, membre de la campagne nationale de vaccination a annoncé dans une déclaration à la radio Diwan fm, que les personnes âgés de 40 ans et plus recevront le vaccin AstraZeneca.

Les jeunes âgés entre 15 et 17 ans recevront le vaccin Pfizer, administrés pour les moins de 18 ans dans plusieurs pays du monde.

I.D.