Enactus Tunisie lance son 2e Race powered by Tunisie Telecom sous le thème Tech4COVID

Enactus Tunisie lance son second Race powered by Tunisie Telecom sous le thème ‘Tech4COVID’’. Ce concours est dédié aux jeunes porteurs d’idées et entrepreneurs tunisiens voulant développer ou mettre en œuvre des projets innovants et technologiques pour répondre aux grands enjeux que vit le monde aujourd’hui. Les solutions proposées devraient avoir des impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux et répondre aux problématiques liées à la pandémie du Covid19.

Enactus Tunisia Race propose d’accueillir des idées de projets en Early Stage ou en phase de prototypage et des projets aboutis en Startups ou Entreprises (moins de 2ans). 10 projets seront retenus, de chacune des 2 catégories susmentionnées pour pitcher devant un jury dont la mission sera de choisir 5 candidats de chaque catégorie pour suivre un Boot Camp d’un mois afin d’améliorer les idées ou de renforcer et de consolider les projets.

La phase finale consistera en une compétition entre 5 idées et projets retenus par catégorie. Les candidats sélectionnés auront 7 minutes de pitch. Deux champions et deux vices champions seront retenus par catégorie.

Enactus Tunisia Race est ouvert à toute personne âgée entre 18 et 35 ans, ayant une idée ou un projet (en phase de prototypage ou en cours de lancement d’une start-up ou ayant une plateforme qui ne dépasse pas les 2 ans) abordant des questions sociales et économiques, répondant au moins à un des objectifs de développement durable et aux problématiques liées au Covid19.

La participation peut être individuelle ou par équipe ne dépassant pas 5 personnes.

Pour s’inscrire, les candidats auront à remplir le formulaire ci-après : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_nRugtEkBk-T8xktwOC34NaChOC-NbhOgl9NSUu_2phUMFhOSFZBWlVPUE9BRkJMWjJZRE8xNkVZVC4u . Date limite pour remplir le formulaire: 25 octobre 2021.

Pour plus d’informations, consultez le site Web : http://www.enactus.org.tn et la page facebook : https://www.facebook.com/EnactusTunisie

Tekiano avec communiqué