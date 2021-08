Galaxy Z Flip 3 & Galaxy Z Fold 3 en précommande: Réservez avant le 31 août !

Dans le cadre de la promotion du lancement sur le marché tunisien de ses tous derniers Galaxy Z Flip3 & Galaxy Z Fold3, Samsung Tunisie offre à sa clientèle la possibilité de réserver son appareil dans la boutique de son choix.

Samsung Tunisie permet aux clients potentiels de passer une précommande auprès d’un revendeur agréé de son choix qui lui livrera l’appareil dès qu’il sera disponible.

“Avec les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, Samsung redéfinit une fois de plus les possibilités avec des smartphones pliables qui donnent aux utilisateurs la flexibilité et la polyvalence nécessaires au monde actuel, où tout va très vite”;, a déclaré le Dr TM Roh, président et responsable de la branche Communications mobiles de Samsung Electronics.

“En tant que pionnier et leader de l’industrie dans la catégorie des appareils pliables, nous sommes fiers de nous appuyer sur notre héritage d’innovation avec les Z Fold3 et Z Flip3. Ces appareils équipent les consommateurs de technologies qui débloquent de nouvelles façons de maximiser et de profiter de chaque instant grâce à un écosystème fondé sur l’ouverture et l’innovation”.

Comment faire pour précommander les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 en Tunisie ? Pour éviter toutes sortes de problèmes ou de complications, la procédure a été simplifiée au maximum. Il suffit d’aller sur le site internet qui lui a été dédié : www.zpreorder.tn

Pour chaque précommande, le client bénéficie d’une coque en cuir et des Galaxy Buds Live offerts !

Attention : Les précommandes s’arrêteront le 31 août 2021

Tekiano avec Communiqué