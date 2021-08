Revue Info-Climat : 3ème édition de la revue d’information climatique en Tunisie (PDF)

La 3ème édition de “Revue Info-Climat”; la revue d’information climatique en Tunisie pour 2021, a été éditée en format PDF. Cette revue met pleins feux sur les efforts de la Tunisie et de la communauté internationale pour atténuer les effets des changements climatiques.

Les faits saillants ayant marqué le second trimestre de l’année en cours en matière de changements climatiques sont exposés dans cette revue ainsi que les préparatifs entrepris par la Tunisie pour une participation active à la COP26 sur le climat prévue à Glasgow en Écosse du 1er au 12 novembre 2021.

Ces préparatifs constituent le prolongement de vastes consultations nationales organisées pendant la période écoulée en vue de bien préparer la participation de la Tunisie à cette importante échéance internationale, en parfaite symbiose avec les engagements et les enjeux de l’Accord de Paris sur le climat, de manière à conforter le positionnement de notre pays dans les négociations en cours sur le climat.

INFO-CLIMAT met en relief les efforts considérables déployés par la Tunisie, avec le soutien de ses partenaires, pour actualiser sa première Contribution Déterminée Nationale (CDN) élaborée en 2015 (avec son double volet atténuation et adaptation), renforcer les capacités nationales pour sa mise en œuvre, améliorer son système de transparence, conformément aux exigences de l’article 13 de l’Accord de Paris et arrêter une stratégie visant à réduire les émissions à effets de serre à l’échelle nationale à l’horizon 2050.

Par ailleurs, la revue souligne le rôle éminemment actif de la société civile dans le soutien des efforts nationaux à travers une action de sensibilisation aux répercussions attendues des changements climatiques aux niveaux économique, social et environnemental et qui se traduit par nombre d’activités et d’initiatives citoyennes tendant à vulgariser les concepts et accroître l’intérêt pour les enjeux climatiques.

À l’échelon international, INFO-CLIMAT met en évidence l’intérêt accru accordé au dossier climatique comme l’illustrent plusieurs manifestations, à l’instar du Sommet virtuel des dirigeants sur le climat, organisé par les États Unis d’Amérique le 22 avril 2021, à l’occasion de la journée de la Terre et qui marque le retour de ce pays dans les négociations climatiques.

Vous pouvez télécharger la revue INFO CLIMAT via le lien suivant : http://www.environnement.gov.tn/images/fichiers/info_climat/info_climat_3.pdf ou la consulter directement ici :

Télécharger (PDF, 331KB)

La revue Info-Climat dédiée au climat en Tunisie est édité par l’Unité de Coordination nationale dans le domaine du changement climatique relevant du ministère des affaires locales et de l’environnement, en collaboration avec l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ).

Tekiano avec communiqué