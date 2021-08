Tounes Clean-Up et Soli & Green s’associent au ministère de la jeunesse pour reboiser les forêts de Tunisie

Les Associations Tounes Clean-Up et Soli & Green s’associent avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle pour organiser des campagnes de reboisement et de propreté dans les régions et forêts du nord-ouest Tunisien récemment exposées aux incendies.

Ce partenariat vise à consolider la culture d’initiative et de volontariat chez les citoyens en général et les jeunes en particulier afin de contribuer à l’effort national pour un environnement sain, propre et beau avec des campagnes de nettoyage régulières et périodiques dans les quartiers de Tunisie et le reboisement dans les zones touchées.

Le Ministère invite tous les jeunes âgés de 15 ans et plus à s’engager et à s’inscrire à ce projet communautaire au plus tard le 15 septembre 2021, en remplissant la fiche de participation accessible via le lien suivant https://ecv.microsoft.com/u6rbN9VVU3

