Tunisie – Coronavirus: Plus de 460 mille vaccinées lors de la 3e journée de vaccination massive

Selon le bilan de la 3ème journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus, 467631 personnes ont eu leur première dose de vaccin le 29 août 2021 dans 395 centres de vaccination répartis sur l’ensemble de la Tunisie.

Le ministère de la santé a publié le bilan de la vaccination lundi 30 août 2021 qui montre que 58% des vaccinés (266942) ont été âgés de 40 ans et plus, 27% ont été âgés entre 15 et 17 ans et 15% ont été âgés entre 18 et 39 ans, soit 200689 personnes âgées entre 15 et 39 ans.

La région de Sfax a été classée en tête de liste avec 43724 personnes vaccinées en une journée dont 19998 sont âgées entre 15 et 39 ans et 23726 âgées de 40 ans et plus.

La région de Tunis vient en deuxième position avec 41623 personnes vaccinées suivie de la région de Nabeul avec 40646 personnes vaccinées.

La troisième journée de vaccination a ciblé dans un premier temps la tranches d’âges 40 ans et plus et 15-17 ans. Au cours de cette même journée, le ministère de la santé a décidé d’ouvrir la porte aux personnes âgées entre 18 et 39 ans qui n’ont pas encore pu se faire vacciner.

La première journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus a été organisée le 08 août dernier et a permis de vacciner 551008 personnes âgées de 40 ans et plus.

La deuxième journée a été organisée le 15 août 2021 et a permis de vacciner 596164 personnes âgées entre 18 et 39 ans.

Par ailleurs, environ tous les inscrits sur evax.tn sont partiellement ou entièrement vaccinés. Selon les derniers chiffres publiés vendredi soir par le ministère de la santé, en date du 27 août 2021, sur 5 562 342 personnes inscrites sur la plateforme nationale de vaccination contre le coronavirus evax.tn, 5 190 162 ont déjà reçu une dose et 1 462 629 ont pris deux doses.

Tekiano avec Tap