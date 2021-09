A 12 ans, Benyamin Ahmed gagne 350 000 dollars en vendant des baleines pixelisées

Benyamin Ahmed est un petit garçon britannique âgé à peine de 12 ans mais qui a gagné le jackpot grâce à sa passion pour la programmation et sa création numérique inédite “Weird Whales”.

Benyamin a créé une œuvre d’art numérique grâce à laquelle il a gagné plus de 350 000 dollars avec un projet ‘pixel art’ connu sous le nom de “Weird Whales” ou “Baleines étranges”; des avatars de baleines pixélisés multicolores.

C’est grâce à son projet NFT (abréviation du “Non-Fongible Token” ou jeton non fongible) qui consiste en une œuvre numérique disposant d’un certificat d’authenticité, inviolable en théorie et qui attirent les collectionneurs que le petit garçon a su vendre aussi cher son oeuvre.

Benyamin et son frère Youssef ont été initiés très tôt depuis l’âge de 5 ans au codage et ont suivi des leçons de programmation donnés par leurs pères qui travaille en tant que développeur. Une véritable passion a emergé et les jeunes garçons se sont lancés par la suite dans des créations numériques.

La cryptomonnaie pourrait enrichir encore plus Benyamin Ahmed grâce à ses droits d’auteur, d’ailleurs le petit garçon est encore très sollicité dans les médias du monde comme il s’en vante sur son profil twitter:

Et il ne compte pas s’arrêter là. Le jeune prodige déclare qu’il travaille sur un projet ayant pour pour thème les super-héros et compte développer avec l’aide de son père un jeu vidéo grâce à ses avatars sous forme de baleines.

La projet de Benyamin Ahmed n’est pas sans rappeler un autre projet numérique très populaire, les chats virtuels ‘CryptoKitties’ vendus à des millions de dollars..

S.B.