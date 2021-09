Tfanen Takwin démarre la période des stages pour ses participants en Tunisie et en Europe

Le cycle Tfanen Takwin donne l’occasion aux candidats de faire un mois de stage en Tunisie (entre juillet et septembre) suivi d’un mois de stage en Europe (entre septembre et décembre) sous réserve des conditions sanitaires et ce après six mois de cours de janvier à juin 2021, structurés autour de trois thématiques : Patrimoine & culture, Technologies de l’Information et de la Communication et Soft Skills.

Les stages sont très importants pour compléter la formation offerte aux participants du cycle Tfanen Takwin. Il s’agit d’échanges et d’expériences professionnelles qui leur permettent de vérifier, tester et concrétiser les apprentissages acquis pendant la phase formation. Avec l’appui du réseau EUNIC, l’équipe Tfanen Takwin a veillé à donner aux participants la possibilité de faire leurs stages dans un pays européen pour une immersion dans un espace type qui pourra les inspirer pour la réalisation de leur propre projet culturel en Tunisie.

Les participants ont exprimé leurs vœux pour faire leurs stages dans les structures culturelles souhaitées en Tunisie et en Europe et selon les possibilités et les conseils des référents pédagogiques, chaque candidat a été dirigé vers un stage en Tunisie et un stage en Europe pour acquérir ainsi une expérience professionnalisante de deux mois.

Parmi les structures qui accueillent les participants de Tfanen Takwin en Tunisie nous pouvons citer : Le Théâtre de l’Opéra de Tunis – L’association Museum Lab – Les Journées Musicales de Carthage – Le Centre National du Cinéma et de l’Image – 3D Wave – Société ACTU (Actions Culture Tunisie) – Le TICDCE (Tunis International Center for Digital Cultural Economy) – Educart – La Fondation Kamel Lazaar – Archivart – Nomadis Image – L’association Shanti – Le Centre International Culturel de Hammamet.

Pareillement, les candidats seront accueillis à partir du mois de septembre dans différentes structures culturelles partout en Europe accessibles grâce au réseau EUNIC. Les stages prévus dans les structures qui vont accueillir les 20 participants en Europe seront confirmés et communiqués ultérieurement selon l’évolution de la situation sanitaire.

Tfanen Takwin est un cycle pilote euro-tunisien d’une année de formation composée de cours et de stages destinée aux professionnels culturels tunisiens. Il est soutenu par Tfanen – Tunisie Créative, un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles.

Le projet Tfanen Takwin est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council et piloté par le Goethe-Institut Tunis.

Tekiano avec communiqué