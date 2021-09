Tunisie – Coronavirus: vers l’objectif de 50% de la population vaccinée d’ici fin octobre

Plus de 35% de la population tunisienne a déjà reçu au moins une dose et près de 20% de personnes complètement vaccinées contre le coronavirus, la Tunisie progresse vers l’objectif de 50% de personnes protégées par la vaccination d’ici la fin du mois d’octobre, a souligné mercredi le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’OMS estime que la Tunisie peut s’appuyer sur un réseau dense de Centres de Santé de Base dont l’expérience en matière de vaccination est reconnue.

Dans ce contexte, l’organisation salue le “résultat exceptionnel” réalisé par la Tunisie lors des trois journées nationales de vaccination contre le coronavirus les 8, 15 et 29 août 2021.

“Plus de 1 600 000 personnes ont été vaccinées au cours de ces trois journées. C’est un résultat exceptionnel qui témoigne du dynamisme et de l’engagement de l’ensemble des acteurs pour répondre efficacement à la crise sanitaire et faire face à l’épidémie de COVID”, indique l’OMS.

Selon le communiqué, grâce aux efforts des autorités sanitaires, responsables de la logistique, professionnels de santé, société civile et partenaires internationaux qui ont livré des millions de doses à la Tunisie à travers l’initiative COVAX ou dans le cadre de dons bilatéraux, des vies vont être épargnées, des contaminations vont être évitées et le système de santé sera mieux armé pour faire face à de nouvelles vagues épidémiques.

L’Organisation mondiale de la Santé continuera d’appuyer sans relâche la Tunisie pour appuyer ses efforts en matière de vaccination et pour lutter contre la pandémie, lit-on de même source.