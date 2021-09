Exposition collective “Etat Fragile” du 04 septembre au 03 octobre 2021 à Elbirou Art Gallery

Elbirou Art Gallery reprend ses activités et propose aux visiteurs de venir découvrir une exposition collective intitulée “Etat Fragile” du 04 septembre au 03 octobre 2021, qui se produit dans les locaux d’Elbirou sous la direction artistique de Amira Zili, dans le cadre de UV4, la 4ème édition des Utopies Visuelles.

Rim Ben Boubaker, commissaire de l’exposition “Etat Fragile” indique que l’objectif de ce travail est de confronter deux courants issus du nouveau paradigme écologique que sont les sciences de la conservation et le mouvement d’art écologique.

Les œuvres fonctionnent comme des coups d’éclairage sur les problématiques de la transmission de notre environnement.

Actuellement, face aux questionnements environnementaux croissants et aux remises en question qu’ils entraînent, nous constatons que les liens entre ceux-ci et les artistes semblent de plus en plus se faire sentir, et vice versa . Nous pouvons ainsi lire que « la planète – son écosystème – pourrait bien devenir le nouveau grand sujet de l’art. Matière à récit, préoccupation politique et médiatique, elle devient un support esthétique et réflexif omniprésent”, souligne Rim Ben Boubaker.

Les artistes dont les œuvres font partie de l’exposition “Etat Fragile” sont: