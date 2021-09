Tunisie – Coronavirus: Vaccination sur présentation de la CIN dès jeudi 2 septembre

Le ministère de la santé tunisien annonce qu’il est désormais possible de se faire injecter le vaccin anti-covid sans inscription sur la plateforme Evax.tn et sur simple présentation de la Carte d’identité nationale, et ce dès jeudi 02 septembre 2021 à midi précise-t-il dans un communiqué.

L’objectif de cette action est de vacciner contre le coronavirus le plus grand nombre possible de personnes âgées de plus de 18 ans.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la Tunisie a enregistré 666168 cas de contamination par le coronavirus dont 618115 ont guéri et 23538 sont morts.

Par ailleurs, le ministère informe qu’une 4ème journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus aura lieu samedi 04 septembre 2021 sur l’ensemble de la Tunisie pour administrer la deuxième dose du vaccin aux personnes âgées de 40 ans et plus ayant eu la première dose lors de la première journée nationale de vaccination massive le 08 août dernier.

Au 31 août 2021, on enregistre 5 723 496 personnes déjà vaccinées en Tunisie et ont reçu soit une dose de vaccin(4 216 014) soit deux doses (1 507 482).

