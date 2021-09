Vaxibus: Appel à signaler les personnes en situation de rue à Tunis pour les faire vacciner

L’équipe mobile de Médecins du Monde en Tunisie a commencé la campagne de vaccination des personnes en situation de rue qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19 grâce à l’équipe mobile du MEDIBUS, le 30 août 2021.

À travers cette campagne Médecins du Monde vise à vacciner le plus grand nombre de personnes vulnérables sur le Grand Tunis, pour faire baisser la mortalité et les formes graves du coronavirus et protéger cette population exclue du système de vaccination.

L’équipe du projet Médibus, facilite l’accès aux soins aux personnes les plus isolées en sillonnant les rues du Grand Tunis 5 soirs par semaine. Cette équipe assure une assistance aux personnes les plus isolées, comme les personnes en situation de rue, les personnes sans papiers, les personnes en situation de handicap, les usager.ère.s de drogue, travailleur.se.s du sexe, mineur.e.s non accompagné.e.s, etc.

Les équipes MdM proposent un repas, une écoute, des soins médicaux et psychologiques, un référencement médical et social et des kits d’hygiène aux personnes en situation de grande vulnérabilité sur le Grand Tunis.