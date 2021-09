Sommet de la Francophonie Djerba 2021: Programme et vidéo promotionnelle

A quelques semaines du lancement du Sommet de la Francophonie Djerba 2021, prévu pour les 21 et 22 novembre, les préparations vont bon train et l’île se mobilise pour accueillir cet événement mondial coïncidant de surcroît avec la célébration du 50ème anniversaire de la création, le 20 mars 1970, de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, ancêtre de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Un site a été récemment lancé à l’occasion https://www.francophoniedjerba2021.tn/ qui centralise les activités du Sommet de la Francophonie placé sur le thème ” Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “. Le programme du sommet et les manifestations parallèles prévues en marge des travaux sont également disponibles sur ce site.

vidéo promotionnelle du Sommet de la Francophonie Djerba 2021

Ce site bilingue (arabe et français) renferme des données sur la Tunisie, (son histoire, sa culture, sa vie politique, son économie et sa civilisation) et retrace son rôle fondateur dans le projet francophone ainsi que ses relations avec l’Organisation internationale de la Francophonie.

Il fournit en outre nombre de données sur Djerba, l’île qui aura l’honneur d’abriter cet important évènement ainsi que le programme du sommet et les activités annexes que nous partageons avec vous:

– Lundi 15 Novembre 2021

Inauguration du Village de la Francophonie

– Vendredi 19 Novembre 2021

Ouverture de la 38e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF)

– Samedi 20 Novembre 2021

Ouverture solennelle du Sommet de la Francophonie

– Dimanche 21 Novembre 2021

Clôture des travaux du Sommet de la Francophonie / Ouverture du Forum économique francophone (FEF)

– Lundi 22 Novembre 2021

Sessions plénières du Forum économique francophone (FEF)

