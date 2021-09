Tunisie – Coronavirus: 340 centres aménagés par la Journée de vaccination intensive le 4 septembre

Le ministère de la Santé a aménagé 340 centres de vaccination contre le Covid-19, pour assurer la quatrième journée d’opérations de vaccination sur l’ensemble du territoire de la République, programmée pour le samedi 4 septembre 2021.

Le samedi 4 septembre, une journée de vaccination intensive sera organisée pour les porteurs d’armes et les citoyens ayant reçu la première dose de vaccination lors de la journée de vaccination intensive, qui a eu lieu le 8 août 2021.

Liste des centres de vaccination ouverts le 4 septembre:

Jusqu’au 1er septembre, plus de 2 millions et 174 000 personnes ont terminé la vaccination. Plus d’un million et demi de personnes ont terminé leur vaccination avec deux doses, a précisé le ministère sur sa page officielle Facebook.