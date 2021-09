Tunisie vs Guinée Equatoriale: chaines et streaming du match du 03 septembre

La Tunisie affronte la Guinée Equatoriale vendredi 03 septembre 2021 dans le cadre d’un match qualificatif pour la coupe du monde Qatar 2022. Le match Tunisie vs Guinée Equatoriale sera joué à partir de 20h00 au Stade de Radès.

Le match Tunisie vs Guinée Equatoriale sera joué sans la présence du public à Radès. La composition probable de l’équipe de Tunisie: Ben Mustapha; Maaloul, Bronn, Meriah, Talbi; Skhiri, Sassi, Ben Slimane; Msakni, Khazri, Jaziri

La chaine tunisienne n’a pas encore confirmé qu’elle diffusera ce match, néanmoins vous avez la possibilité de regarder le match Tunisie vs Guinée Equatoriale en direct live sur les chaines L’EQUIPE Live et FIFA TV. Le streaming du match Tunisie vs Guinée Equatoriale est accessible ici https://www.youtube.com/watch?v=02PKO509AV0

