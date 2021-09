Insolite : 6 palestiniens s’évadent d’une prison en Israël en creusant un tunnel (réactions)

C’est un scénario insolite, digne des plus grandes fictions hollywoodiennes, qui vient de se produire. Six Palestiniens qui comptent parmi eux un un ex-leader d’un groupe armé, se sont évadés lundi d’une prison en Israël en creusant un tunnel sous un évier.

Les médias israéliens identifient les fuyards comme étant des membres de groupes militants. Cinq d’entre eux seraient des membres du Djihad islamique et le sixième serait Zakaria Zoubeïdi, ancien commandant des Brigades des martyrs d’Al Aqsa – groupe armé affilié au Fatah, lit-on sur Reuters. Ils étaient des prisonniers à vie et la plupart d’entres eux sont condamnés à être exécutés. Vidéo du tunnel à travers lequel les prisonniers se sont évadés:

Qualifié de tunnel de liberté ou #نفق_الحريه par les internautes arabes qui commentent cette évasion sur les réseaux sociaux et qui a fait la une des médias du monde dans la matinée du lundi 06 septembre 2021, l’évasion des palestiniens a été carrément célébrée dans les territoires occupées et pour cause; la prison de Gilboa est une des prisons les plus gardées dans le nord-est d’Israël.

احتفالات وتوزيع حلوى بغزة ابتهاجًا بعملية انتزاع الأسرى حريتهم بأنفسهم#نفق_الحريه pic.twitter.com/ttEzr31kTq — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 6, 2021

Cet acte d’évasion a été qualifiée par plusieurs autres d’une nouvelle saison mais filmée dans la vraie vie de la série américaine très populaire ‘Prison Break” qui relate justement l’histoire de l’évasion insolite de prisonniers.