CAN 2021 – Volley : La Tunisie bat le Nigeria et l’Ethiopie et passe en quarts de finale

La sélection tunisienne de volley-ball entame sa participation au championnat d’Afrique messieurs, CAN 2021 – Volley, organisé du 7 au 16 septembre à Kigali (Rwanda), avec 2 victoires successives, en battant le Nigeria puis l’Ethiopie.

La Tunisie, championne d’Afrique de Volley ball en Titre, s’est imposée devant le Nigeria par 3 sets à 0 (25-15, 25-2, 25-18) dans la soirée du mardi 7 septembre 2021 pour le compte de la première journée du groupe B.

La sélection tunisienne de volley-ball, à gagné face à son homologue éthiopienne 3 sets à 0 (25-13, 25-14, 25-16), mercredi 8 septembre 2021, pour le compte de la deuxième journée du groupe B.

Grâce à ces deux victoires, la Tunisie a assuré ainsi sa qualification pour les quarts de finale du championnat d’Afrique messieurs. Elle devra encore jouer contre le Soudan du Sud vendredi 10 septembre 2021.

En quarts de finale, le six national affrontera le deuxième du groupe C composé du Cameroun, du Mali, de la RD Congo et du Niger.

La Tunisie est victorieuse des deux dernières éditions du championnat d’Afrique de Volley-ball Messieurs (2017 et 2019) et reste le pays le plus titré au Volley-ball sur le plan continental (10 sacres).

