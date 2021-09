Le film “Communion” de Nejib Belkadhi avec Souhir Ben Amara bientôt dans les salles (Synopsis)

Le nouveau film tunisien “Communion” (Qorban) écrit et réalisé par Nejeb Belkadi est un long-métrage de fiction d’une durée de 96 minutes dont la sortie est prévue en 2021. Il est produit par Propaganda productions, avec au casting Nejib Belkhadi et Souhir ben Amara.

Synopsis du film “Communion”: Un couple, un chat, un virus. Durant le confinement, Sara travaille chez elle dans le secteur humanitaire pour aider les personnes en détresse durant la crise du Covid-19. Son mari Kais, psychotique, se trouve sans médicaments, en pénurie. De là commence une longue et dure descente aux enfers alors que la nature reprend ses droits et l’air devient plus pure et respirable.

Le film tunisien a obtenu 3 prix de soutien à la post-production au Malmo Arab Film Festival : aide à l’étalonnage (Mosaic TV – Belgique), aide au mixage ( Leyth Production – Tunisie) et une aide à la distribution ( MAD Solutions – Egypte) #MAFF2020. Il a récemment été sélectionné parmi 14 projets de films arabes subventionnés par le Red Sea Fund, un fonds saoudien dédié principalement au cinéma de la région arabe.

Le Red Sea Fund est doté d’une enveloppe totale de 14 millions de dollars. Ce Fonds initialement doté de 10 millions de dollars, a obtenu des fonds supplémentaires de 4 millions de dollars. Ce Fonds a été créé début 2021 et prévoit de produire 100 films courts et longs métrages, ainsi que des Séries pour la télévision, avec des réalisateurs du Monde arabe et d’Afrique.

I.D.