Tunisie – météo: Températures en légère hausse et pluies localement orageuses

Des Nuages passagers, parfois intenses sont attendus jeudi 9 septembre 2021, sur les régions côtières du Nord et du Centre, avec des pluies localement orageuses, pour concerner ensuite les régions Ouest.

Vents du secteur Sud relativement forts à forts, près des côtes et au Sud, avec des tourbillons de sable à l’échelle locale, faibles à modérés ailleurs, puis s’orientent vers le secteur Nord au Nord.

Mer agitée à très agitée. Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés au Nord, et sur les hauteurs variant entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.