CAN 2021 – Volley: la Tunisie affronte le Cameroun en quarts de finale

La sélection Tunisienne de volley-ball (seniors hommes) affrontera son homologue du Cameroun, deuxième du groupe C, dans le cadre des quarts de finale du championnat d’Afrique. Le match Tunisie Cameroun de la CAN 2021 Volley- ball organisé à Kigali (Rwanda), est prévu pour samedi 11 septembre 2021 à partir de 14h00.

Le six national avait remporté ses deux premiers matches du groupe B devant le Nigéria et l’Ethiopie (3-0) ,et est en tête du classement avec 6 points. Il affronte ce vendredi à partir de 14h00, le Soudan du Sud. dans le cadre de la quatrième et dernière journée de la phase de groupes.

Quatre autres sélections ont également assuré leur qualification pour les quarts de finale, il s’agit du Rwanda, pays organisateur et Ouganda (groupe A), RD Congo (groupe C) et Maroc (groupe D).