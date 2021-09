Le film tunisien “Under The Fig Trees” remporte 8 prix à l’atelier Final Cut de la Biennale de Venise

Le film tunisien “Under The Fig Trees” (Taht al Karmouss) de la réalisatrice Erige Shiri, a remporté 8 prix à l’atelier Final Cut à la 78e Biennale de Venise, festival international du film de Venise. C’est un film tourné dans le village natal de mon père, Kesra, avec les talents de la région, indique Erige Shiri.

Le long-métrage est une coproduction entre la Tunisie, le Qatar, la Suisse et la France. Il figurait parmi 6 films 3 fictions et 3 documentaires, en postproduction sélectionnés à la 9ème édition de Final Cut in Venice. Ces films ont été présentés à des professionnels dans le cadre de l’atelier Final Cut in Venice qui facilite la post-production et leur accès au marché du film.

Synopsis du film “Under The Fig Trees”: Melek et ses amis travaillent dans les vergers pendant l’été pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leur famille. Entre les figuiers, sous le regard des travailleurs âgés et des jeunes hommes, ils se dévoilent et se projettent au seuil d’une vie d’adulte qui leur restera interdite.

Final Cut in Venice est un atelier de trois jours qui est organisé du 5 au 7 septembre, pendant le 78e Festival International du Film de Venise qui se tient du 1er au 11 septembre 2021. Depuis 2013, l’atelier offre une aide à des films de tous les pays africains ainsi que de pays arabes (Irak, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie).

Pour cette édition 2021, Final Act propose deux nouveaux prix qui sont décernés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et OTICONS qui offre une aide de 12000 euros au meilleur projet pour la création de la partition originale.

“Under The Fig Trees” est le second long-métrage de la réalisatrice Tunisienne Erige Shiri après son documentaire “La Voie Normale” (2018) et un court-métrage “Facebook de mon père” (2012).

I.D.