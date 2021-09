Tunisie – Météo : Cellules orageuses et pluies attendues sur le nord et localement le centre et le sud

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues vendredi 10 septembre 2021 sur le nord et localement le centre et le sud de la Tunisie avec des chutes de grêle et l’apparition de la foudre par endroits.



Un vent fort d’une vitesse atteignant 50 km/h soufflera prés des côtes et sur le sud avec des phénomènes de sable. La vitesse du vent dépassera temporairement 70 km/h sous orages.

Mer très agitée sur les côtes Est à agitée dans le Golfe de Gabès et agitée à très agitée dans le nord.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 34 °C dans le nord et le centre et entre 35 et 41 °C dans le sud avec vent de sirocco.