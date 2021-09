PSG vs Clermont: Où regarder le match du samedi 11 septembre?

Paris-Saint Germain affronte Clermont samedi 11 septembre 2021 dans le cadre de la 5ème journée de la ligue 1 française. Le match PSG vs Clermont se déroule à 16h au parc des Princes.

L’entraineur Mauricio Pochettino confirme l’absence des joueurs sud-américains, plus particulièrement les Brésiliens et les Argentins Neymar et Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria pour la rencontre face à Clermont. La cause, ils vont rentrer trop tardivement de leur déplacement en Amérique du Sud.

Le match PSG vs Clermont sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 2, Prime Vidéo, DAZN 1 Allemagne .Vous pouvez regarder le match PSG vs Clermont en streaming sur beinconnect.