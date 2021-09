Sauvons la mer de la banlieue sud de Tunis: Action citoyenne contre la pollution dimanche

Une action citoyenne contre la pollution marine qui détériore l’état des plages de la Banlieue Sud de Tunis est organisée par les habitants de Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Hammam Plage, Borj Cédria, dimanche 12 septembre 2021.

Riverains et Tunisiens de tout bord sont invités à créer une immense chaine humaine en contestation contre l’ONAS et le rejet des eaux polluées dans la mer de la banlieue sud de Tunis, jadis une des plus côtes de Tunisie.

L’objectif est déployer la plus longue chaîne humaine de l’histoire de la Tunisie sur toute la bande côtière de la banlieue sud, en protestation contre le refus des autorités compétentes et les différents gouvernements de traiter ce dossier de l’évacuation des eaux usées de l’Office national de l’assainissement (ONAS) vers la mer.

Des unités industrielles de la région notamment l’usine de transformation de tomates et celle du cuir, rejettent directement des eaux usées et non traitées dans l’Oued Meliane qui se déversent dans la mer. “Des fonds importants ont été mobilisés pour réhabiliter les stations d’épuration de la région et sauver la mer de la banlieue sud de la capitale, sauf que ces projets sont restés de simples promesses électorales auxquelles aucune suite n’a été donnée”.

Les habitants de la banlieue sud de la capitale revendiquent leur droit à un environnement sain conformément à l’article 45 de la Constitution, appelant l’ONAS a mettre en œuvre le projet de réhabilitation de la station d’épuration de l’oued Meliane et à stopper l’évacuation des eaux polluées vers la mer.

Citoyens et associations, nous avons tout essayé par tous les moyens depuis des siècles et la bataille continue désormais… Nous avons besoin de vous pour dénoncer ces pratiques irresponsables et inhumaines contre la nature et contre les humains, Lit-on sur l’événement “Ensemble, défendons notre mer” organisé par le groupe citoyen ‎سكر الاوناس على بحر الضاحية الجنوبية

Un appel à mobilisation est lancé pour réussir cet événement, 11000 personnes doivent s’aligner sur toute la côte allant de Rades à Borj Cédria, dimanche 12 septembre à partir de 16H. Soyons nombreux pour sauver l’écosystème aquatique et réhabiliter la biodiversité.

