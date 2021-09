Tunisie – Coronavirus: La 5e journée de vaccination intensive du 11 septembre concerne les 15-17 ans

Le ministère de la santé informe que la 5e journée de vaccination intensive contre la Covid-19 organisée samedi 11 septembre 2021 est dédiée aux jeunes de la tranche d’âge 15-17 ans.

Le ministère a précisé dans un communiqué, que la première dose de vaccin sera administrée demain samedi aux jeunes de la tranche d’âge 15-17 ans dans plusieurs centres de vaccination qui seront ouverts de 8h à 17h.

Les jeunes concernés par la vaccination ayant reçu une convocation par sms comportant le lieu du centre et l’heure de la vaccination ne seront pas accompagnés de leurs parents alors que ceux n’ayant pas reçu de convocations ou ne sont pas inscrits sur la plateforme doivent se présenter aux centres de vaccination avec l’un de leurs parents muni de sa carte d’identité.

Selon le même communiqué, les jeunes non convoqués doivent présenter un document prouvant leur appartenance à cette tranche d’âge (carnet de famille, carnet de soin, extrait de naissance, passeport, carte scolaire, bulletin de notes 2020-2021 et une autorisation parentale dûment remplie et signée.

Le ministère de la santé a également publié dans ce communiqué la liste des centres de vaccination de la 5e journée de vaccination intensive répartis sur tous le territoire et le document de l’autorisation parentale en arabe et en français.