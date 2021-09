Enactus Tunisia National Competition 2021: L’équipe Enactus IHEC Carthage grande gagnante

La finale de la 12ème édition et l’annonce des vainqueurs de la compétition Nationale de Enactus Tunisie s’est déroulée au cours d’une cérémonie qui a eu lieu à l’hôtel Movenpick- Les Berges du Lac d’une avec le précieux concours de la Konrad Adenauer Stiftung et Tunisie Télécom.

Durant toute l’année, environs 3400 étudiants des équipes de 82 établissements de l’enseignement supérieur publics et privés, affiliés à Enactus Tunisie, (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies.

Parmi ces 82 équipes, 13 d’entre elles ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise. Il s’agit de 15 projets qui ont un impact et qui répondent en intégralité aux critères de sélection. En tout, ces projets ont réussi à eux seuls à avoir 63 bénéficiaires directs, ainsi qu’à réaliser un chiffre d’affaires de 265 000 TDN.

Les résultats de cette compétition sont comme suit :

– Champion Enactus Tunisie 2021 : Enactus IHEC Carthage avec le projet YouFeed

– Vice-Champion : Enactus ISG Tunis avec le projet Orthopro

– Pool Espoir Challenge champion : Enactus INAT avec le projet Waterose

– Faculty Advisor of the Year: Sameh Malek, Enactus ESCT

– Team Leader of the Year: Aya Hammami, Enactus ESCT

– Innovation Award: Enactus Esprit ICT pour leur projet Nawaa

– Environment Award: Enactus ESSECT pour leur projet Nitrofount

– Alumni Award: Aymen Saadya, Alumnus Enactus ESSECT et Yasmine Laribi, Alumnus IHEC Carthage

– Enactus Spirit Award: Enactus INAT

– Passion on Purpose: Enactus ISFF Sousse

Pour plus d’informations, consultez le site web et la page facebook de EnactusTunisie.

Tekiano avec Enactus Tunisie