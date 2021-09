CAN 2021 – Volley : Match Tunisie vs Cameroun, qui sera le champion d’Afrique?

La Tunisie affronte le Cameroun mardi 14 septembre 2021 dans le cadre de la finale de CAN 2021 Volley-ball. Le match Tunisie vs Cameroun est prévu pour 17h à à Kigali (Rwanda).

La sélection tunisienne de volley-ball s’est qualifiée pour la finale du championnat d’Afrique des nations de volley-ball (Seniors Messieurs), après avoir battu la veille son homologue égyptienne par trois sets à un (25-19, 16-25, 25-14 et 25-21).

La Tunisie, double championne d’Afrique de Volley-ball (2017-2019) tentera de défendre son titre face au Cameroun qui s’est qualifiée en battant le Maroc par trois sets à deux (15-25, 25-22, 21-25, 25-17 et 15-13).

Le match Tunisie vs Cameroun sera transmis en direct live sur la chaine youtube THE OFFICIAL YOU TUBE CHANNEL OF RWANDA VOLLEYBALL FEDERATION. Lien streaming du match de la finale de volleyball Tunisie vs Cameroun https://www.youtube.com/watch?v=ZUVVX3Mzg4M