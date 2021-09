WHALE, le festival de la nouvelle génération d’artistes tunisiens du 17 au 19 septembre à Hammamet

WHALE est un nouveau festival dédié à la nouvelle génération d’artistes et créateurs tunisiens dont la 1ère édition se présente en format hybride et est prévue les 17, 18 et 19 septembre 2021 dans la médina de Yasmine Hammamet et en ligne. Il réunit une génération d’artistes et créateurs passionnants qui dessinent la musique et la culture de notre époque.

C’est un festival engagé avec la nouvelle vague des créateurs et jeunes artistes tunisiens. Un mouvement multidisciplinaire qui réunit plus de 124 artistes de musique, de graffiti, d’Art digital, de danse et des créateurs engagés autour d’un but ultime de fédérer la nouvelle scène créative tunisienne résolument projetée sur l’avenir.

Bien plus qu’un festival, et ayant une approche sociale et environnementale, WHALE incite généreusement à la découverte musicale en proposant un parcours itinérant composé par des conférences, des expositions, des pop-up stores et des technologies.

Le festival WHALE est aussi diffusé en live streaming et lance son action “Support the tribe” un fond de solidarité collecté à travers sa billetterie non-physical pour soutenir les projets artistiques de sa communauté. A travers cette action, il désire attirer l’attention sur les problématiques que rencontrent notre jeune génération d’artistes, un sorte de Téléthon qui sera en direct sur la diffusion live streaming du festival.

Organisé par Art Culture Studio, Dar Essoura et la Medina Mediterranea Yasmine Hammamet avec ses parcs et ses hôtels, WHALE est une manière d’affirmer qu’une reprise des activités artistiques et culturelles est bien possible dans les mesures applicables actuelles.

Cette première édition prévoit une programmation sur 3 jours avec des itinéraires entre Pop-Up Stores, Talk, expositions, Food corners, scène électro, scène hip hop. Elle s’inscrit dans la dynamique de réinventer la société à travers l’ART et LA CULTURE, un moto in life que www.artculture.studio, la nouvelle startup culture basée à Bhar Lazreg, est résolument engagée pour donner aux voix créatives un espace d’expression et d’échange avec des solutions collaboratives innovatrices et technologiques.

WHALE propose différentes formules d’accès au festival allant du “Pass Solo’ au ‘Pass Tribe’ permettant aux festivaliers d’accéder au festival in persona, en duo ou à plusieurs avec des formules hébergements sur le lieu du festival offrant plus de bénéfices dans leur expérience WHALE.

Pour plus d’informations et acquérir les billets du festival Whale, consultez la plateforme ART CULTURE STUDIO : https://artculture.studio/

Tekiano avec communiqué