Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle gamme iPhone 13 lancée par Apple

Le patron d’Apple, Tim Cook a présenté lors de l’événement annuel de la firme californienne organisé virtuellement dans la soirée du mardi 14 septembre 2021 la gamme iPhone 13, les nouveaux smartphones Apple, et une nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 7 ainsi que les nouveaux ipads, les écouteurs sans-fil, les AirPods et plusieurs autres nouveautés.

Apple a présenté dans ce keynote traditionnel, spécial rentrée, ses nouveaux smartphones, tablettes, montres intelligentes et gadgets high tech toujours plus innovants. Il a aussi mis en avant les mesures les plus récentes prises pour protéger la confidentialité des données de ses consommateurs.

La nouvelle gamme iPhone 13 comprend quatre modèles, de la version “Mini” qui sera commercialisée à partir de 700 dollars, à l’iPhone 13 Pro Max, dont le prix s’affiche à partir de 1100 dollars. Des prix équivalents à ceux de l’iPhone 12 lors de leur sortie fin 2020. Les iPhone 13 se déclinent en cinq coloris et embarquent le nouveau SoC A15 Bionic. Apple annonce 1h30 d’autonomie de plus sur l’iPhone 13 mini et 2h30 de plus sur l’iPhone 13 par rapport à leurs équivalents de 2020.

L’écran Oled des iPhone 13 est 28% plus lumineux, 800 cd/m2, avec le support de pic à 1200 nits. Le Smartphone possède un cadre en aluminium et aussure une protection d’écran Ceramic Shield en plus de la certification IP68 garantissant sa résistance à l’eau et à la poussière.

Les capacités de stockage pour les iPhone 13 Pro ont été augmentées à 1 TB. L’iPhone 13 Pro embarque également la puce A15 Bionic avec un processeur plus puissant « 50 % plus performant que la concurrence la plus avancée » selon Apple. L’iPhone 13 améliore ses antennes 5G pour offrir de meilleurs débits, améliorer la réception et la consommation.

En plus de caméras et batteries plus performantes, l’accent a aussi été mis sur le “Cinematic Mode” ” le nouveau mode exceptionnel pour filmer et faire des vidéos comme des pros, comme le montre cette vidéo tendance “introducing iPhone 13 Pro” :

L’Apple Watch Series 7, a aussi été introduite lors de cette conférence virtuelle “California Streaming”. La nouvelle smart watch d’Apple est vendue à partir de 399 dollars. Elle s’adresse aux sportifs avec une taille d’écran plus grande, la certification IP6X et promet une recharge presque complète en seulement 45 minutes.

Le Keynote annuel d’Apple spécial 2021 d’une durée de presque 1H20 est disponible sur la chaîne YouTube officielle d’Apple et a été vu jusqu’au là par presque 16 millions d’internautes en moins de 24 h.

Si l’iPhone 13 sortira fin septembre 2021 dans plusieurs pays du monde, il faut attendre la fin de l’année pour voir débarquer l’iPhone 13 et l’Iphone 13 pro en Tunisie. Les prix seront à peu près de 4300 dt pour l’iPhone 13 à 5700 dt pour l’iPhone 13 Pro Max .

S.B.