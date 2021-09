Reno5 et la série A d’OPPO dans des packs spéciaux en Tunisie

A l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2021 – 2022, OPPO a lancé une campagne promotionnelle comprenant des packs spéciaux Reno5 et un pack Série A qui a enregistré un intérêt particulier de la part des jeunes tunisiens, férus de nouvelles technologies et d’innovation.

La promotion Happy Rentrée by OPPO a offert des packs à des prix avantageux de smartphones Reno5 et de la série A (A54, A74 et A94) avec des écouteurs sans fils et des mois de services de maintenance gratuits « OPPO care ». Une plateforme web www.oppodeals.com a été créée pour le choix des packs et les commandes en ligne.

Reno5 : le smartphone phare de l’année 2021

En février 2021, OPPO, marque mondiale leader d’appareils intelligents, a introduit sur le marché tunisien son dernier modèle de la série Reno, compatible avec les réseaux 4G et 5G.

Reno5 est un smartphone, connu par son design fantastique et alimenté par la technologie la plus récente d’intelligence artificielle (IA) avec des performances photo et vidéo de pointe, des options multiples, des algorithmes et des innovations exceptionnelles.

Fin et léger, le smartphone Reno5 ne pèse que 171g avec une épaisseur plus fine que 7.8mm. Une grande batterie 4310mAh permet aux utilisateurs les plus dynamiques et exigeants de bénéficier d’une utilisation qui dure toute la journée. Il offre également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en tant que configurations par défaut.

OPPO A54 : une expérience visuelle immersive

Le smartphone OPPO A54 a été lancé en Tunisie en mars 2021. Dans un design élégant, la conception de la coque arrière haut de gamme et le cadre central aminci de 0,2mm se combinent dans un corps 3D délicatement conçu qui apporte une sensation particulière à son utilisateur.

Le smartphone offre une expérience visuelle immersive. Son écran perforé LCD IPS de 16,55cm remplit les bords du téléphone avec plein de couleurs vives permettant à l’utilisateur de mieux regarder ses films préférés.

OPPO A54 intègre une caméra selfie de 16MP, améliorée par la technologie d’intelligence artificielle (IA). Avec 4 Go de RAM et 128 Go de ROM, l’utilisateur pourra désormais stocker plus d’applications, de vidéos et de photos.

Une très grande batterie de 5000 mAh, offre en permanence jusqu’à 19,9 heures de streaming vidéo en ligne et 41 heures de divertissement musical continu.

OPPO A94 : de nouveaux formats vidéo éblouissants

En avril 2021, OPPO a annoncé l’arrivée en Tunisie de son nouveau smartphone A94. Plus performant que ses prédécesseurs, avec une capacité de batterie plus élevée et des vitesses plus rapides, le nouveau A94 est emballé dans un design simple, fin et élégant.

Le nouveau smartphone d’OPPO de la série A est conçu pour les amateurs de tendances à la recherche d’un appareil puissant et durable qui offre un mélange de nouvelles fonctionnalités vidéo amusantes, avec une charge rapide 30W VOOC 4.0 et une grande batterie 4310 mAh.

OPPO A74 : puissance et performance

Disponible en Tunisie, depuis mai 2021, OPPO A74 embarque un grand écran tactile de 6.43″ à résolution Full HD+ 1080 x 2400 pixels et permet de naviguer plus facilement sur le web. Il dispose d’un puissant processeur Qualcomm SM6115 Snapdragon et de 6 Go de RAM pour vous accompagner partout. Avec son appareil photo à trois capteurs de 48 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Flash LED, tous vos instants de vie seront immortalisés.