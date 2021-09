Rentrée scolaire 2021 – 2022 : Masque obligatoire pour les élèves de 6 ans et plus

Le protocole sanitaire relatif à la rentrée scolaire 2021 – 2022 en Tunisie impose le port du masque aux élèves de 6 ans et plus, ainsi qu’aux cadres éducatifs, même vaccinés, a déclaré le directeur de la médecine scolaire et universitaire, Lotfi Ben Hammouda, a déclaré au micro de Sbeh Ennes, ce mercredi 15 septembre 2021.



Ben Hammouda a ajouté que la tranche d’âge 15-17 ans sera vaccinée à partir du mois d’octobre et que le Comité scientifique est en train d’étudier la possibilité de vacciner les 12-14 ans. Le 18 septembre sera consacré à la vaccination du cadre éducatif, dans les établissements et les centres de vaccination.