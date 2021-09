Tunisie – météo : Hausse des températures

Une hausse des températures sera constatée dès mercredi 15 septembre 2021, les maximales seront comprises entre 36 et 40 °C dans la plupart des régions Tunisiennes et entre 31 et 35 °C dans les régions côtières Est.

Ciel partiellement nuageux avec cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs, l’après-midi. Vent modéré, atteignant une vitesse de 40 km/h prés des côtes. Mer Agitée. L’Institut national de la météorologie (INM) célèbre, mercredi, à l’instar des instituts météorologiques des pays arabes, la Journée arabe de la météorologie.