Classement Fifa: Sénégal, meilleure équipe de foot africaine, Tunisie deuxième

Le classement mondial de la Fédération internationale de football (Fifa) des meilleures équipes de foot au monde vient d’être révélé et c’est le Sénégal qui est classée meilleure équipe africaine, suivie de l’équipe de Tunisie.

Les Lions de la Teranga restent leader en Afrique (20e au niveau mondial), devant la Tunisie, qui a fait un bond de trois positions (25e), l’Algérie (30e) et le Maroc qui a perdu une place (33e mondial).

Après deux journées jouées pour le compte des qualifications du mondial-2022, le Burkina Faso a gardé sa 62e position et sa 11e au nouveau continental, alors que le Niger pointe à la 119e, perdant deux places et occupe la 31e au classement africain. Djibouti a reculé de trois positions (185e) mais a préservé sa 50e position au plan continental.

En tête du classement FIFA, la Belgique a gardé son poste de leader devant le Brésil et l’Angleterre qui prend la 3e place à la France qui paye les frais de ses résultats obtenus dans les phases de qualification pour le Mondial 2022 (deux nuls et une victoire pour les Bleus, contre deux victoires et un nul pour les anglais).

Les Italiens, champions d’Europe, et les Argentins, vainqueurs de la Copa America, restent respectivement 5es et 6es de ce classement mondial.

Voici le classement:

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (25e)

3. Algérie (30e)

4. Maroc (33e)

5. Nigeria (34e)

6. Egypte (48e)

7. Ghana (53e)

8. Côte d’Ivoire (54e)

9. Cameroun (58e)

10. Mali (61e)

11. Burkina Faso (62e)

12. RD Congo (67e)

13. Afrique du Sud (73e)

14. Guinée (76e)

15. Cap-Vert (77e)

16. Bénin (82e)

17. Zambie (85e)

18. Ouganda (86e)

19. Gabon (88e)

20. Congo (92e)

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. Brésil

3. Angleterre

4. France

5. Italie

6. Argentine

7. Portugal

8. Espagne

9. Mexique

10. Danemark

Liste complète du classement FIFA des meilleures équipes de Foot au monde https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13407