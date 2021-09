Le congrès mondial de l’agriculture biologique de 2024 se tiendra en Tunisie (vidéo)

Le prochain congrès mondial de l’agriculture biologique prévu pour 2024, un évènement organisé tous les trois ans par la Fédération internationale des mouvements de la Bio, dite IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), se tiendra en Tunisie.

La candidature de la Tunisie pour héberger cet évènement porte celle de l’Afrique, a indiqué, mardi, UNObio Tunisie, un syndicat professionnel regroupant les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits agricoles naturels ou transformés selon le mode biologique.

Un film promotionnel a été créé à l’occasion afin de présenter la Tunisie et montrer ses plus beaux paysages, la richesse de ses terres et son patrimoine ainsi que ses produits bio phares. Vidéo de la candidature de la Tunisie afin d’héberger le congrès mondial de l’agriculture biologique en 2024:

La Tunisie a collecté au total 60 voix, soit 32% de l’ensemble de votes électroniques des affiliés de l’IFOAM, devançant, ainsi quatre autres pays comme le Danemark publie la page facebook de UNObio Tunisie:



La Tunisie est classée première à l’échelle mondiale, au niveau de superficies dédiés à l’agriculture biologique et à l’oléiculture biologique. Le pays pays figure en tête de liste des pays exportateurs de produits biologiques à l’échelle africaine, selon le ministère de l’Agriculture.

Le département de l’Agriculture fait aussi état, d’une hausse de 14% des superficies réservées à l’agriculture biologique, durant la période 2001- 2018. Cette évolution est de l’ordre de 26% pour les intervenants, de 22% pour les quantités exportées et de 31%, pour la valeur des exportations biologiques.

Tekiano