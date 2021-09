Le pass sanitaire ou vaccinal bientôt obligatoire en Tunisie?

La présentation du certificat de vaccination contre le coronavirus qui fera office de pass sanitaire en Tunisie sera bientôt obligatoire pour pouvoir entrer ou accéder à certains espaces publiques. C’est ce qu’a déclaré le président de la Commission du confinement au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi lors d’une déclaration sur Mosaique Fm.

Cette décision vise à protéger les citoyens et encouragera les personnes non vaccinées à le faire . Le vaccin restera non obligatoire et “C’est toujours un choix personnel”, précise le représentant du ministère de la santé.

Rappelons que qu’il est possible d’obtenir son certificat de vaccination en Tunisie en se rendant sur l’onglet Espace Citoyen de la plateforme Evax.tn et d’insérer ses coordonnées pour télécharger le document comprenant ses détails personnels de la vaccination anti-covid.

