match Lokomotiv Moscou vs OM: où regarder le match de l’Europa League du 16 septembre

Lokomotiv Moscou affronte l’Olympique de Marseille jeudi 16 septembre 2021 dans le cadre de la première journée de phase poules de l’Europa League. Le match Lokomotiv Moscou vs OM se joue à partir de 17h45 sur la pelouse du RZD Arena à Moscou.

L’Olympique de Marseille se déplace en Russie et s’apprête à jouer ce premier match de la compétition avec presque tous ses joueurs phares. Seul le footballeur Arkadiusz Milik manquera à l’appel.

Vous pouvez regarder le match Lokomotiv Moscou vs OM en direct live sur beinsports Xtra 2, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones 3 et Sport TV 5. Le streaming du match Lokomotiv Moscou vs OM est accessible sur beinconnect.