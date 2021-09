Tunisie – Soldes 2021: Les soldes d’été 2021 prolongées

Le ministère du commerce et du développement des exportations informe dans un communiqué que les soldes d’été 2021 en Tunisie seront prolongées jusqu’à la fin du mois de septembre 2021.

L’objectif de prolonger les soldes en Tunisie durant cette période qui coïncide avec la rentrée scolaire 2021 – 2022 est de renforcer le pouvoir d’achat du consommateur et dynamiser le marché, vu son impact positif sur le cycle économique. Les commerçants sont tenus d’afficher des réductions de 20% minimum.

Le ministère tunisien rappelle qu’étant donné la sensibilité de la situation sanitaire, le protocole sanitaire doit être respecté à travers :

* L’obligation de porter un masque pour les vendeurs et clients, et la mesure de la température aux entrées des commerces, espaces commerciaux et couloirs,

* La Mise à disposition d’un distributeur de désinfectant pour les mains dans les magasins.

* Le Respect de la distanciation physique dans les espaces commerciaux